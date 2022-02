Zum Jahresstart 2022 deutet die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft weiter auf eine solide Erholung hin.Zürich - Zum Jahresstart 2022 deutet die Stimmung in der Schweizer Wirtschaft weiter auf eine solide Erholung hin. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Industrie ist nahezu unverändert. Im Dienstleistungssektor hat Omikron etwas stärkere Spuren hinterlassen. Der PMI Industrie sank im Berichtsmonat um 0,4 auf 63,8 Punkte, wie die Credit Suisse am Dienstag mitteilte. Damit halte die Erholung der...

