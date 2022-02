FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 835 (935) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS HALMA PRICE TARGET TO 2750 (3220) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS RENISHAW PRICE TARGET TO 4200 (4695) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3980 (4370) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 13590 (15050) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4800 (4770) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS HARGREAVES LANDSDOWN PRICE TARGET TO 1700 (1850) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BP PRICE TARGET TO 450 (425) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 220 (205) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 1140 (1085) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GULF KEYSTONE PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HARBOUR ENERGY PRICE TARGET TO 360 (350) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JADESTONE ENERGY PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 425 (400) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2350 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 220 (210) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES XP POWER LTD PRICE TARGET TO 6225 (6050) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 130 (116) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2950 (3150) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 380 (390) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 210 (205) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC RAISES FEVERTREE DRINKS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2500 (2700) PENCE - JPMORGAN REINITIATES SMITHS GROUP WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1900 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1700 (1660) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY CUTS FRESNILLO TARGET TO 750 (900) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES BRITISH AMERICAN TOBACCO PRICE TARGET TO 3820 (3210) P - 'OW' - MORGAN STANLEY RAISES IMPERIAL BRANDS TO 'EQUAL-WEIGHT' (UW) - PRICE TARGET 1955 (1680)P - RBC CUTS OXFORD BIOMEDICA PRICE TARGET TO 1340 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES ANGLO PACIFIC GROUP PRICE TARGET TO 245 (240) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/JPMORGAN CUTS WPP PRICE TARGET TO 1340 (1360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - UBS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 815 (775) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de