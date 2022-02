Der Schweizer Zugbauer liefert 18 Züge des Typs Flirt im Wert von 117 Millionen Franken an die serbische Bahngesellschaft Srbija Voz.Bussnang - Der Zugbauer Stadler Rail hat in Serbien einen grossen Auftrag erhalten. Das Ostschweizer Unternehmen hat den Zuschlag erhalten, um 18 Züge des Typs «Flirt» nach Serbien zu liefern, wie eine Sprecherin am Dienstag auf Anfrage bestätigte. Weitere Details werde Stadler allerdings «auf Wunsch des Kunden» erst «im Rahmen der Vertragsunterzeichnung im Laufe des Februars» bekanntgeben...

