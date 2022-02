Photovoltaik und Windkraft sollen wissenschaftlichen und politischen Szenarien zufolge die Säulen der künftigen Energieversorgung in Deutschland sein, denn sie haben das größte Potenzial. Das Land Niedersachsen will daher verstärkt auf den Ausbau von Photovoltaik-Freiflächenanlagen setzen. Bis zum Jahr 2040 will Niedersachsen zusätzlich zu der Leistung von Photovoltaik-Anlagen auf Dächern die installierte Leistung von Solarparks auf rund 15 Gigawatt ausbauen. Insgesamt werden dafür rund 15.000 Hektar ...

