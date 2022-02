Ende Dezember gab es in den USA 10,925 Millionen offene Stellen, mehr als die erwarteten 10,3 Millionen. - Die Daten untermauern die Aussage, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften in den USA derzeit sehr stark ist. - Die Zahl der offenen Stellen ist am letzten Arbeitstag im Dezember auf 10,925 Millionen gestiegen, teilte das US Bureau of Labor ...

