2019 in Zürich gegründet, bietet Blumenpost saisonale und regionale Blumen und liefert diese schweizweit in plastikfreier Verpackung direkt zu ihren Kundinnen und Kunden.Zürich - Ab 1. Februar 2022 gehört Blumenpost offiziell zu Farmy. Damit übernimmt Farmy das nachhaltige und schnell wachsende Schweizer Startup und fasst Fuss in der sich rasant wandelnden Blumenbranche. Blumenpost ist der erste nachhaltige Online-Blumenladen der Schweiz. 2019 in Zürich gegründet, bietet Blumenpost saisonale und regionale Blumen und liefert diese schweizweit in plastikfreier...

