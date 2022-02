Die UBS hat im Q4 wegen zusätzlicher Rückstellungen für den Steuerfall in Frankreich etwas weniger verdient als im Vorjahr. Die Erwartungen wurden damit aber trotzdem übertroffen.Zürich - Die UBS hat im vierten Quartal 2021 wegen zusätzlicher Rückstellungen für den Steuerfall in Frankreich etwas weniger verdient als im Vorjahr. Die Markterwartungen wurden damit aber trotzdem übertroffen. Um weiteres Wachstum sicherzustellen, will die Grossbank mehr Geld in Technologie stecken und künftig auf der ganzen Welt auch ein digitaler Vermögensverwalter sein.

