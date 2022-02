Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Rallye am Dienstag nicht weiter fortgesetzt und schloss deutlich unter dem am Nachmittag erreichten Tageshoch von über 12'400 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat seine Rallye am Dienstag nicht weiter fortgesetzt und schloss deutlich unter dem am Nachmittag erreichten Tageshoch von über 12'400 Punkten. Die Stimmung der US-Industrie, die schwächer ausfiel als erwartet, drückte hierzulande seit dem US-Handelsstart etwas auf die Kurse. Dass der Leitindex trotzdem noch deutlich zulegte, hat zu grossen Teilen mit der...

Den vollständigen Artikel lesen ...