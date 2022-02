Seit 2017 wird die Kontrollbescheinigung für den Import von Bio-Produkten in die EU elektronisch mit dem System TRACES ausgestellt. Mit Inkrafttreten der neuen EU-Öko-Verordnung am 1. Januar 2022 haben sich für die Ausstellung und Abwicklung der Kontrollbescheinigung einige Änderungen ergeben. In diesem Beitrag finden Sie die wichtigsten Änderungen. Bildquelle:...

Den vollständigen Artikel lesen ...