Die Wachstumsstrategie von Peach Property zahlt sich weiterhin aus. Im vergangenen Jahr hat das auf Immobilien in Deutschland fokussierte Unternehmen einen rekordhohen Vorsteuergewinn erzielt.Zürich - Die Wachstumsstrategie von Peach Property zahlt sich weiterhin aus. Im vergangenen Jahr hat das auf Immobilien in Deutschland fokussierte Unternehmen einen rekordhohen Vorsteuergewinn erzielt. Die Peach Property Group steigerte im Geschäftsjahr 2021 nach vorläufigen ungeprüften Zahlen den Vorsteuergewinn um 69 Prozent auf 258 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch...

