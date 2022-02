Das letzte Hoch bei 100,42 Euro konnte am 14. Januar notiert werden, aber danach ging es steil bergab und der Kurs landetet im Bereich um 90,00 Euro. Am 28. Januar wurden noch einmal einige Stoppkurse eigesammelt und die Gegenreaktion vom Tagestief war kräftig. Jetzt muss man die BMW-Aktie ISIN: DE0005190003 beobachten und schauen was in den nächsten Tagen passiert. Falls es zu Kursen über 96,00 Euro kommt, wäre es durchaus vorstellbar, dass wir ...

