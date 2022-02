Am Schweizer Immobilienmarkt hat das neue Jahr so angefangen wie das alte aufgehört hat: Wohneigentum bleibt begehrt, und die Preise für Eigenheime steigen weiter an.Zürich - Am Schweizer Immobilienmarkt hat das neue Jahr so angefangen wie das alte aufgehört hat: Wohneigentum bleibt begehrt, und die Preise für Eigenheime steigen weiter an. Seit 2018 geht es mit den Eigenheimpreisen stetig bergauf. In den Inseraten auf Immoscout wurden Einfamilienhäuser im Januar im Vergleich zum Dezember im Durchschnitt zu 0,6 Prozent höheren Werten angeboten.

