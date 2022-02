Jonathan W. Hubbard (MFS): Wichtige Themen für 2022

20.01.2022 - Die letzten Jahre lehrten Anleger viel über Fragilität und Stabilität. Trotz immer neuer Coronawellen und ihrer Auswirkungen auf Wirtschaft und Gesellschaft hat sich die Konjunktur in vielen Ländern erholt. Oft ist die Wirtschaftsleistung heute höher als vor der Pandemie, und viele Unternehmen arbeiten trotz aller Widrigkeiten sehr rentabel.

Aber nicht alle Länder und Unternehmen sind mit den sozialen und wirtschaftlichen Coronafolgen gleich gut zurechtgekommen. Wegen der höheren Impfquoten und der umfangreicheren geld- und fiskalpolitischen Hilfen erholen sich reiche Länder oft schneller, und nicht wenige Unternehmen haben die Krise nicht nur überstanden, sondern sind gestärkt daraus hervorgegangen. Außerdem stiegen weltweit die Assetpreise, von Aktien über Unternehmensanleihen bis hin zu Immobilien.

Die entscheidende Frage im neuen Jahr wird sein, was die Märkte dem Ende der Konjunkturprogramme, den Veränderungen am Arbeitsmarkt und dem anhaltenden Inflationsdruck entgegenzusetzen haben. Was sind die großen Themen für 2022?

