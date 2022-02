Das am 1. Februar angelaufene Bürgerbeteiligungsmodell "Sonnenteam" der Städtischen Werke in Kassel soll eine Investition in Solarenergie auch ohne eigenes Dach ermöglichen. Allerdings muss man dafür Stromkund:in der Städtischen Werke sein. Mit dem Beteiligungsmodell wollten die Städtischen Werke gezielt den Menschen die Gelegenheit zu einer Beteiligung geben, die keine Möglichkeit einer eigenen Photovoltaik-Installation hätten, erklärt Christian Geselle, Kassels Oberbürgermeister und Städtische-Werke-Aufsichtsratsvorsitzender. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...