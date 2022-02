ABB hat im vierten Quartal 2021 deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr. Der Umsatz nahm wegen der Engpässe in den Lieferketten im Vergleich dazu moderater zu.Zürich - ABB hat im vierten Quartal 2021 deutlich mehr Aufträge erhalten als im Vorjahr. Der Umsatz nahm wegen der Engpässe in den Lieferketten im Vergleich dazu moderater zu. Dank des «Dodge»-Verkauf schaute indes ein hoher Reingewinn heraus. Der Auftragseingang fiel mit 8,26 Milliarden US-Dollar um 18 Prozent höher aus als im Vorjahresquartal, wie der Technologiekonzern am Donnerstag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...