FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 03.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 9500 (11000) P - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CRODA TARGET TO 8700 (8400) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 3200 (3150) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE RAISES IAG PRICE TARGET TO 224 (195) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RECKITT PRICE TARGET TO 7700 (7100) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6600 (7250) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS BUNZL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2650 (2850) PENCE - GOLDMAN CUTS BUNZL TO 'SELL' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 2650 (2850) PENCE - GOLDMAN CUTS EVRAZ PRICE TARGET TO 453 (473) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 1500 (1650) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 65 (50) PENCE - 'UNDERPERFORM' - JPMORGAN RAISES RENTOKIL INITIAL TO 'ANALYST FOCUS LIST' - PEEL HUNT RAISES TRAINLINE TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 440 (461) PENCE - RPT/JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'OVERWEIGHT'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de