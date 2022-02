Ursprünglich hatte Sonoro Gold Corp. (TSX-V: SGO, FSE: 23SP) gehofft, die noch ausstehenden Ergebnisse der 2021er Bohrungen in der ersten Januarwoche bekanntgeben zu können. Doch das Corona-Virus und die Einschränkungen, die es auch in Mexiko hervorruft, machten dem Unternehmen einen dicken Strich durch die Rechnung. Das mit der Auswertung beauftragte Labor in Hermosillo im Bundesstaat Sonora konnte die Ergebnisse nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...