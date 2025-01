Kurssprung: Sitka Gold - Jeder Bohrmeter erhöht die Goldressource im Schnitt um 122 Unzen!

Anzeige / Werbung

Eine beeindruckende neue Ressourchenschätzung legt Sitka Gold vor. Die Zahl der Unzen hat sich mehr als verzweifacht!

Die Effizienz der Bohrkampagnen von Sitka Gold (WKN A2JG70 / TSXV SIG) auf dem RC Gold-Projekt im Yukon beeindruckt immer wieder auf's Neue, so auch jetzt bei der Veröffentlichung der neuen Ressourcenschätzung (MRE). Mit gerade einmal 11.725 Metern an zusätzlichen Diamantbohrungen seit der Veröffentlichung der ersten Ressourcenschätzung Anfang 2023 hat das Unternehmen die Goldressource seiner Blackjack-Lagerstätte von 900.000 Unzen bei 0,83 g/t auf jetzt insgesamt 2.335.000 Unzen mehr als verdoppelt und außerdem die Durchschnittsgehalte sowohl in der Kategorie der angezeigten wie auch bei den geschlussfolgerten Ressourcen deutlich erhöht. Mit jedem Bohrmeter hat das Unternehmen demnach und umgerechnet 122 Unzen Gold zusätzlicher Ressourcen erbohrt!

Bei einem Cutoff-Gehalt von 0,3 g/t Gold liegt die angezeigte Mineralressource jetzt bei 1.291.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t (39.962.000 Tonnen). Die geschlussfolgerte Mineralressource beträgt 1.044.000 Unzen Gold mit einem Gehalt von 0,94 g/t (34.603.000 Tonnen). Das Unternehmen hat - trotz eines höheren Goldpreises - den Cutoff-Gehalt bei seiner neuen Ressourcenberechnung höher gelegt als noch 2023. Damals war für die Berechnung der Blackjack ein Cutoff-Gehalt von 0,25 g/t Gold zugrunde gelegt worden. Das spricht für eine vorsichtige Strategie bei der Veröffentlichung der Ergebnisse.

Die aktualisierte MRE bei Blackjack hat einen gut definierten und konsistenten Kern von 1 g/t oder mehr Material, der sich von der Oberfläche bis in eine Tiefe von 660 m erstreckt und in alle Richtungen offen bleibt. Erste metallurgische Tests deuten darauf hin, dass das Gold in der Blackjack-Lagerstätte nicht refraktär ist und eine hohe Ausbeute von bis zu 94 % bei minimalem NaCN-Verbrauch aufweist.



Abbildung 1: Block-Modell von Blackjack zeigt den höhergradigen Kern der Mineralisierung sowie ein mögliches Gruben-Design.

Die jetzt bekannt gegebene Goldressource dürfte nichts weiter als ein "snapshot in time" sein, denn Sitka Gold plant in diesem Jahr sein mit Abstand umfangreichstes Bohrprogramm. 30.000 m an Bohrungen sind bei RC Gold in diesem Jahr geplant, um die Aufwertung und Erweiterung der Blackjack-Ressource fortzusetzen und andere bedeutende Zentren der Goldmineralisierung innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex ("CCIC") weiter zu erschließen, darunter die Eiger-Lagerstätte, die eine anfänglich abgeleitete MRE von 440.000 Unzen Gold enthält, sowie die Ziele Saddle, Rhosgobel, Contact, Pukelman, Bear Paw und Josephine.

Cor Coe, Director und CEO von Sitka Gold kommentierte: "Wir sind begeistert von dem bemerkenswerten Wachstum der Goldlagerstätte Blackjack, das in nur zwei Jahren bei unserem Vorzeige-RC-Goldprojekt im Yukon erzielt wurde. Mit nur 11.725 Metern zusätzlicher Diamantbohrungen seit der Veröffentlichung der ersten Mineralressourcenschätzung im Jahr 2023 haben wir die Anzahl der in der Goldlagerstätte Blackjack enthaltenen Unzen um mehr als das Zweieinhalbfache erhöht und gleichzeitig den Gesamtgehalt gesteigert. Diese aktualisierte Ressourcenschätzung spiegelt die Qualität dieser Entdeckung wider, die durch die robuste, nicht refraktäre Goldmineralisierung mit einem bedeutenden Kern aus höhergradigem Material von 1 Gramm pro Tonne oder mehr hervorgehoben wird, der an der Oberfläche beginnt und sich bis zu einer derzeit definierten Tiefe von 660 Metern erstreckt Diese Ergebnisse veranschaulichen auch die außergewöhnliche Skalierbarkeit, die mit relativ bescheidenen Bohrungen bei RC Gold erreicht werden kann, und unterstreichen das Potenzial dieses ausgedehnten Goldsystems, erstklassige Goldlagerstätten mit mehreren Millionen Unzen zu beherbergen. Die Lagerstätte Blackjack ist ein Maßstab dafür, was bei den verschiedenen anderen Intrusionen innerhalb des Clear Creek Intrusive Complex erreicht werden kann, die alle nachweislich eine ähnliche Goldmineralisierung aufweisen. Mit den für dieses Jahr geplanten 30.000 Metern an Diamantbohrungen sind wir auf dem besten Weg, das, was sich schnell zu einem Goldlager mit mehreren Millionen Unzen entwickelt, rasch voranzutreiben."

Die Morphologie und der Gehalt dieser Mineralisierung ermöglichen die mögliche Entwicklung einer höhergradigen Startgrube und eine schnellere Amortisation der Kapitalkosten einer potenziellen zukünftigen Minenerschließung. Die MRE ist auch relativ unempfindlich gegenüber Änderungen der Cutoff-Gehalte, was die Qualität der Ressource weiter bestätigt



Abbildung 2: Die Karte des Clear Creek Intrusive Complex (CCIC) gibt einen Überblick über die bisher identifizierten Intrusionsziele. Das für 2025 geplante Diamantbohrprogramm über30.000 Meter wird sich auf die weitere Erweiterung des 2 km langen Gebiets Blackjack-Eiger mit 15.000 Metern an Bohrungen konzentrieren. Weitere 10.000 Meter an Bohrungen sind in Rhosgobel geplant, um die ersten Diamantbohrungen von Sitka Ende 2024 fortzusetzen, bei denen Abschnitte mit einer signifikanten Goldmineralisierung entdeckt wurden, darunter 119,0 Meter mit 1,05 g/t Gold Über das Vorzeige-Goldprojekt RC

Fazit: Bis heute hat Sitka Gold im Clear Creek Complex nur 72 Diamantbohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 25.136 Metern gebohrt. Zusätzlich zu den Ressourcenbohrungen Blackjack und Eiger wurden die Zonen Saddle, Josephine, Rhosgobel und Pukelman getestet. Mit seinem 30.000 Meter umfassenden Bohrprogramm im Jahr 2025 plant Sitka Gold, in diesem Jahr mehr zu bohren als in allen Jahren zuvor zusammen. Wir haben bereits darauf hingewiesen, dass diese Bohrungen vollständig finanziert sind. Wenn die Blackjack-Lagerstätte ein Hinweis darauf ist, was von den anderen Intrusionszielen zu erwarten ist, könnte den Aktionären ein sehr lukratives Jahr bevorstehen.

