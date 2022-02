Der europäische Markt für Avocados wächst weiter und so auch die weltweite Produktion. Lateinamerika dominiert die Lieferung nach Europa mit steigenden Exporten. Aber Afrika folgt einem ähnlichen Trend. Die saisonale Lücke bietet Möglichkeiten für sich entwickelnde Lieferanten in Afrika, so ein Artikel von dem niederländischen Zentrum für die...

Den vollständigen Artikel lesen ...