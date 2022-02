Reuters berichtet, dass der Gouverneur der Bank of Japan, Haruhiko Kuroda, am Freitag die Entschlossenheit der Zentralbank bekräftigt hat, die Geldpolitik ultra-locker zu halten, um die Erholung der Wirtschaft von der COVID-19-Pandemie zu unterstützen. "In Japan sind die Nominallöhne nicht sehr stark angestiegen. Es ist schwer vorstellbar, dass die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...