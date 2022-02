FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 04.02.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS CAPRICORN ENERGY PRICE TARGET TO 245 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ENQUEST ENERGY TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - TP 25 (32) PENCE - BARCLAYS RAISES TULLOW OIL PLC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL W.) - TP 75 (60) PENCE - BERENBERG CUTS NCC GROUP PRICE TARGET TO 280 (335) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 1080 (1050) PENCE - 'BUY' - BERENBERG STARTS BANGO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 300 PENCE - GOLDMAN STARTS CERES POWER WITH 'SELL' - PRICE TARGET 475 PENCE - GOLDMAN STARTS ITM POWER WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 282 PENCE - RBC CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 300 (400) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR BT GROUP TO 220 (210) PENCE - 'BUY' - RPT/JEFFERIES RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2400 (2200) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de