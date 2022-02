Die 300 Kilowatt-Photovoltaik-Anlage soll sich über die 2000 Quadratmeter Parkfläche erstrecken sowie mit Speicher und Ladeinfrastruktur kombiniert werden. Der erzeugte Solarstrom wird dabei bilanziell zu 100 Prozent zur Ladung von Elektroautos vor Ort genutzt. Das Investitionsvolumen liegt bei einer Million Euro.Seit Jahresbeginn gilt in Baden-Württemberg die Photovoltaik-Pflicht für gewerbliche Neubauten und große Parkplätze. In dieser Woche gab es nun den Spatenstich für eines der größten Photovoltaik-Parkplatz-Projekte in Deutschland. Die Fläche von 2000 Quadratmetern soll mit einer Photovoltaik-Anlage ...

