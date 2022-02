Die Kantonalpartei der Urner Grünen lanciert eine Petition, in der betroffenen Gemeinde Flüelen wurde ein Komitee gegründet.Flüelen/Seedorf - Gegnerinnen und Gegner der Yachthafen-Idee von Investor Samih Sawiris am Urnersee haben sich organisiert. Die Kantonalpartei der Urner Grünen lanciert eine Petition, in der betroffenen Gemeinde Flüelen wurde ein Komitee gegründet. Mit der Petition sollen der Urner Regierungsrat, die Korporation Uri und die Gemeinderäte von Seedorf und Flüelen dazu aufgefordert werden...

Den vollständigen Artikel lesen ...