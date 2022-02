Der SMI notiert nach einem Tageshoch auf 12'305 Punkten um 11.10 Uhr um 0,04 Prozent leichter auf 12'228,78 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt tendiert am Freitagvormittag etwas schwächer. Nach einem festeren Start ebbten die Anschlusskäufe ab. Die Anleger seien vorsichtig nach den jüngsten Kurskapriolen und vor den US-Jobdaten, heisst es am Markt. Man sei zwar erleichtert, dass nach dem Kursbeben, das der US-Technologiekonzern Meta am Vortag an der Wall Street ausgelöst hatte, nun der Online-Riese...

Den vollständigen Artikel lesen ...