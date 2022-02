Die Energieagentur Rheinland-Pfalz hat in ihrem Energieatlas die Landesdaten zur EEG-Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien für das Jahr 2020 veröffentlicht. Der Energieatlas zeigt in einer interaktiven Karte, wie erneuerbare Energien in Rheinland Pfalz 2020 ausgebaut wurden. Er stützt sich dabei auf die EEG-Daten zur Stromeinspeisung. Die über die Jahre eingespeisten Strommengen sind in einer interaktiven Karte abrufbar - und zwar aufgelöst bis auf die Ebene der Landkreise bzw. Kommunen. Aus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...