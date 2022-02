Mit dem frischen Kapital will das Unternehmen seine Projekte zur Erzeugung von grünem Wasserstoff beschleunigen. Erst kürzlich kündigte Lhyfe an, mit Enerparc einen Elektrolyseur mit fünf Megawatt, der mit Solarstrom eines 20 Megawatt Photovoltaik-Kraftwerks gespeist wird, im Spreewald realisieren zu wollen.Lhyfe hat in einer neuen Finanzierungsrunde insgesamt 17 Millionen Euro von Investoren eingesammelt. Es beteiligten sich Andera Infra, ein neuer Fonds für Infrastrukturen von Andera Partner, Ovive (Groupe Les Saules) und die Risikokapitalgesellschaft Société Financière Lorient Développement ...

Den vollständigen Artikel lesen ...