"Je mehr Arbeitnehmer an den Arbeitsmarkt zurückkehren, desto geringer wird der Lohndruck. Vor steigenden Arbeitnehmerentgelten fürchtet sich die Fed derzeit wohl am meisten."Ausserhalb des Landwirtschaftssektors werden im Januar 467'000 neue Stellen geschaffen. Die Arbeitslosenquote steigt von 3.9 auf 4.0 %. Der Vormonatswert wurde darüber hinaus drastisch nach oben revidiert. Statt des ursprünglich berichteten Jobaufbaus im Dezember über 199'000 steht nun ein Plus von 510'000 zu Buche. von Dr. Thomas Gitzel, Chief Economist VP Bank In den US-Arbeitsmarkt kommt Leben.

