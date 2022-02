Marktbewegende Ereignisse hatten wir in dieser Woche nun wahrlich reichlich. Teils sogar mit historischem Ausmaß, wie beispielsweise bei Meta Platforms, Mutterkonzern von Facebook. Nachdem die Zahlen durchweg unter den Erwartungen von Anlegern und Analysten lagen, krachte die Aktie 26% in die Tiefe. Damit lösten sich binnen eines Tages stolze 250 Mrd. USD an Marktkapitalisierung in Luft auf - laut der Nachrichtenagentur Bloomberg der größte Verlust, den die Wall Street bis dato an einem Tag gesehen hat. Die "schöne neue Meta-Welt" kostet den Konzern von Mark Zuckerberg Milliarden, ebenso wie der App-Streit mit Apple. Seit dem Betriebssystem-Update iOS 14.5 im April 2021 sorgt Apple bei seinen iPhones für "App Tracking Transparency", damit kann der Datenverwendung durch Facebook & Co aktiv und per One-Click widersprochen werden. Das trifft Facebooks Kerngeschäft an einem empfindlichen Punkt, gleichzeitig wächst mit Tiktok ein ernstzunehmender Konkurrent um die Zahl der Nutzer, die bei FB im vergangenen Quartal sogar um eine Million zurückging. Ganz anders dagegen Alphabet: ...

