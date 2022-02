Der SMI verliert am Freitag 0,77 Prozent auf 12'140,25 Punkte. Das Wochenplus schrumpft damit auf 0,3 Prozent zusammen.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag klar schwächer geschlossen. Nach Daten vom US-Arbeitsmarkt ging es mit dem Leitindex SMI am Nachmittag merklich runter. Die Arbeitslosenquote legte im Januar zwar überraschend zu. Die Beschäftigung stieg jedoch im Monatsvergleich deutlich stärker an als am Markt erwartet, und die Lohnentwicklung beschleunigte sich zu Jahresbeginn weiter.

Den vollständigen Artikel lesen ...