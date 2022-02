Nach einer Rallyebewegung konnten wir am 29. Dezember einen Volltreffer mit MercadoLibre ISIN: US58733R1023 im Express-Service melden. Wer mit dem vorgeschlagenen Hebel-Zertifikat eingestiegen ist, konnte einen Gewinn von rund 80 Prozent realisieren. Der Anstieg setzte sich noch bis auf 1.362,50 USD fort und danach verabschiedete sich der Kurs Richtung Süden bis in den Bereich um 1.000 USD. Hier hat sich ein Boden gebildet, was auch durch den starken ...

Den vollständigen Artikel lesen ...