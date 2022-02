Am Samstag, den 19. Februar, hat die Mangoindustrie einen neuen digitalen Termin: eine zweite virtuelle Konferenz zum Thema "Forschung in der Mangowelt in Lateinamerika", organisiert von Francisco Seva Rivadulla, internationaler Agrar- und Lebensmitteljournalist, und gesponsert vom National Mango Board. Die Teilnahme an dieser Veranstaltung ist kostenlos. An diesem neuen virtuellen...

Den vollständigen Artikel lesen ...