Nach der jüngsten hawkishen Wende der Europäischen Zentralbank (EZB) dürfte EUR/USD in Richtung 1,1600 steigen, so die Analysten der Societe Generale. Wichtige Zitate "Wir erwarten nun, dass die Käufe von Vermögenswerten durch die EZB zur Jahresmitte enden und die Zinsen in der zweiten Jahreshälfte steigen werden. Die Sitzung am 10. März gewinnt nun ...

Den vollständigen Artikel lesen ...