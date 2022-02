FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS M&G PRICE TARGET TO 237 (250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 540 (480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 343 (315) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PHOENIX GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 815 (790) PENCE - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2375 (2350) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES COMPASS GROUP TARGET TO 2100 (1950) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RELX PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SAGA PLC PRICE TARGET TO 428 (423) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3500 (3900) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 700 (850) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1970 (1920) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PLUS500 PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2900 (2750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 350 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 480 (470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (4840) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN REINITIATES ADMIRAL GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 3500 PENCE - JPMORGAN REINITIATES AVIVA WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 510 PENCE - JPMORGAN REINITIATES BEAZLEY WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 615 PENCE - JPMORGAN REINITIATES DIRECT LINE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 390 PENCE - JPMORGAN REINITIATES HISCOX WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 830 PENCE - JPMORGAN REINITIATES JUST GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 97 PENCE - JPMORGAN REINITIATES LANCASHIRE WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 670 PENCE - JPMORGAN REINITIATES LEGAL & GENERAL WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 325 PENCE - JPMORGAN REINITIATES M&G WITH 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 200 PENCE - JPMORGAN REINITIATES PHOENIX GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 760 PENCE - JPMORGAN REINITIATES PRUDENTIAL WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 1550 PENCE - MORGAN STANLEY RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 100 (75) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 390 (385) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RBC RAISES HAMMERSON PRICE TARGET TO 36 (33) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 740 PENCE - UBS RAISES RIGHTMOVE TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 740 PENCE



