Die Grossbank wird das Gebäude aber langfristig mieten. Entsprechend bleibt die Geschäftsstelle der regionale Hauptsitz der Bank in der Nordwestschweiz.Zürich - Die Credit Suisse hat ihre Liegenschaft am St. Alban-Graben in Basel an Swiss Life verkauft. Die CS wird das Gebäude aber langfristig mieten. Entsprechend bleibt die Geschäftsstelle der regionale Hauptsitz der Bank in der Nordwestschweiz. Nach dieser sogenannten «Sale-and-Lease-back»-Transaktion ändere sich für Kundinnen und Kunden sowie für die Mitarbeitenden vor Ort nichts...

Den vollständigen Artikel lesen ...