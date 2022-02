Das Forschungsteam nutzt wärmeschrumpfende Polymere, um organische Solarzellen auf gekrümmten Flächen anbringen zu können. Das Verfahren verbessert demnach den Wirkungsgrad und minimiert gleichzeitig das Risiko von Beschädigungen.von pv magazine International Forscher des Riken Center for Emergent Matter Science in Japan haben mit neu entwickelten wärmeschrumpfenden Polymeren organische Solarzellen auf gekrümmte Oberflächen laminiert. Den Wissenschaftlern zufolge können gekrümmte Solarzellen an bewölkten Tagen das Sonnenlicht effizienter einfangen als herkömmliche Zellen. "Eine Möglichkeit, gekrümmte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...