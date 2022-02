Auftrieb erhält der Euro derzeit durch die Aussicht auf eine straffere Geldpolitik im europäischen Währungsraum.Frankfurt - Der Euro hat sich zu Wochenbeginn stabil über der Marke von 1,14 US-Dollar gehalten. Am Montagmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1435 Dollar und damit in etwa so viel wie am Morgen. Gegenüber dem Franken geht der Euro indes zurück und verabschiedet sich noch weiter von der Marke bei 1,06, welche am Vortag noch erreicht wurde. Derzeit kostet der Euro 1,0568, nach 1,0577 am Morgen.

