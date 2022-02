Die Credit Suisse muss sich ab heute vor dem Bundesstrafgericht für ihre Beziehungen zu einem kriminellen bulgarischen Netzwerk verantworten.Lausanne - Vor dem Bundesstrafgericht hat am Montag der Prozess gegen die Grossbank Credit Suisse und vier weitere Mitangeklagte begonnen. Sie müssen sich wegen Geldwäscherei für eine kriminelle bulgarische Organisation verantworten. Evelin Banev, der Anführer der bulgarischen Bande, wird gemäss dem vorsitzenden Richter in der dritten Prozesswoche per Videokonferenz befragt.

