Der SMI hat den Handel am Montag mit leichten Gewinnen beendet, ist letztlich aber gescheitert, die Marke von 12'200 Punkten zurückzuerobern.Zürich - Der Schweizer SMI hat den Handel am Montag mit leichten Gewinnen beendet, ist letztlich aber gescheitert, die Marke von 12'200 Punkten zurückzuerobern. Nachdem der Leitindex zunächst mehr oder weniger um den Schlussstand vom vergangenen Freitag pendelte, konnte er die Avancen ab dem späteren Nachmittag ausbauen. Die US-Technologiebörse Nasdaq setzte am Montag ihre Erholung fort...

