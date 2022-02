In einem Brief an die Europäische Kommission am 4. Februar fasste Freshfel Europe seine Sorgen über die vielen Folgen für Frischobst und -gemüse durch das weißrussische Embargo zusammen. Die Vereinigung bittet die EU-Behörden dringend, Schritte zu ergreifen, um den Sektor in dieser neuen Handelseinschränkung zu unterstützen. Bildquelle: Shutterstock.com...

Den vollständigen Artikel lesen ...