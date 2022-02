Die Italiener nutzen die feinen Nasen von Hunden, um die neusten Ausbrüche von Xylella fastidiosa zu entdecken, bevor Symptome auftreten. Die in Apulien angesiedelte Arbeitsgruppe in Süditalien besteht aus sechs Hunden: zwei Jack Russells, ein belgischer Schäferhund, ein Bluthund, ein Labrador-Retriever und ein Springerspaniel, so berichtet ein Artikel von Kiwifruit Vine Health...

