Am 30. Januar hatten wir den Abonnenten des RuMaS Express-Service eine Trading-Idee mit First Majestic Silver ISIN: CA32076V1031 mitgeteilt und so sah der Titel aus: "First Majestic Silver: Kann man dieser Trading-Chance widerstehen?" Den Abonnenten hatten wir folgende Einschätzung mitgeteilt: "Die aktuelle Korrektur bei First Majestic Silver ist unserer Meinung nach viel zu deutlich ausgefallen und wird bei einem steigenden Silberpreis zumindest ...

Den vollständigen Artikel lesen ...