2002 hat das Fraunhofer ISE die HERIC-Schaltung für hocheffiziente Wechselrichter erfunden und patentieren lassen. Seitdem hat das Institut in sieben Patentverletzungsverfahren gegen Unternehmen aus China, Taiwan und Deutschland erfolgreich außergerichtliche Einigungen erzielt.Highly Efficient and Reliable Inverter Concept (HERIC) heißen eine Schaltung und das dazugehörige Verfahren, die Heribert Schmidt und Kollegen aus dem Fraunhofer ISE im Jahr 2002 erfunden haben und die in Europa und den USA durch Patente geschützt ist. Dem Institut zufolge wird die Topologie in einphasigen Wechselrichtern ...

