Das Fraunhofer ISE hat in bislang sieben Patentverletzungsverfahren mit führenden Wechselrichterherstellern außergerichtliche Einigungen erzielt. Die verklagten Unternehmen aus China, Taiwan und Deutschland hatten das Patent auf die 2002 am Institut erfundene HERIC-Topologie verletzt. Die HERIC-Topologie und das dazugehörige Verfahren setzt man in einphasigen Wechselrichtern insbesondere im unteren Leistungsbereich wie bei Geräten für Photovoltaik-Anlagen auf Hausdächern ein. HERIC steht für "Highly ...

Den vollständigen Artikel lesen ...