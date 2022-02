Nach dem freundlichen Wochenauftakt geht es damit vorerst weiter nach oben, womit die SMI- Nach einem Start leicht über dem Vortagesschluss hat der Leitindex SMI bis am späteren Vormittag die Gewinne nur vorübergehend etwas ausgebaut.Marke von 12'200 Punkte wieder überschritten wird.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt legt am Dienstag leicht zu. Nach einem Start leicht über dem Vortagesschluss hat der Leitindex SMI bis am späteren Vormittag die Gewinne nur vorübergehend etwas ausgebaut. Dabei profitiert er angesichts der weiter vorherrschenden Nervosität von seiner defensiven Ausrichtung. Getragen wird der Gesamtmarkt sind vor allem von den in unsicheren Zeiten gesuchten...

Den vollständigen Artikel lesen ...