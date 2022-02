Nebst Pax setzen auch bereits die Versicherungsgesellschaften Axa, CSS, Mobiliar und Swiss Life auf das kundenfreundliche und sichere Login mit SwissID.Glattbrugg - Die in Basel domizilierte Lebensversicherung Pax bietet für ihr Kundenportal ab sofort das Login mit SwissID an. Nebst der Pax Versicherung setzen auch bereits die Versicherungsgesellschaften Axa, CSS, Mobiliar und Swiss Life auf das kundenfreundliche und sichere Login mit SwissID. Pax bietet in ihrem Kundenportal ab sofort das Login mit SwissID an. Bestehende Kundinnen und Kunden von...

Den vollständigen Artikel lesen ...