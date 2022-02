Die People's Bank of China (PBOC) könnte weitere geldpolitische Maßnahmen ergreifen, um das Wirtschaftswachstum zu stützen, so das China Securities Journal in einer Kolumne unter Berufung auf Expertenmeinungen. Wichtigste Schlussfolgerungen "China hat auch nach der Senkung des Mindestreservesatzes und der Zinssätze noch mehr Spielraum, um seine Geldpolitik ...

Den vollständigen Artikel lesen ...