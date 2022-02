Hier erfahren Sie, was Sie am Dienstag, den 8. Februar wissen sollten: Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen setzt am frühen Dienstag ihren Marsch in Richtung der wichtigen 2%-Marke fort, was dem Dollar hilft, seine Stärke gegenüber seinen Hauptkonkurrenten zu bewahren. In der zweiten Tageshälfte stehen die Handelsbilanz für Dezember, der NIFB ...

Den vollständigen Artikel lesen ...