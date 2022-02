Das Institut konnte in allen Bereichen wachsen, wobei vor allem der "Digital Investing"-Bereich stark zulegte.Zürich - Die Bank Vontobel hat im Geschäftsjahr 2021 den Gewinn stark gesteigert und einen neuen Höchstwert erzielt. Das Institut konnte in allen Bereichen wachsen, wobei vor allem der «Digital Investing»-Bereich stark zulegte. Das Bankhaus konnte den Reingewinn im Vorjahresvergleich um 48 Prozent auf 384 Millionen Franken erhöhen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

Den vollständigen Artikel lesen ...