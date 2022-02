BNP Paribas ISIN: FR0000131104 sieht nach Zahlen sehr interessant aus. Der charttechnische Widerstand bei 66,00 Euro wurde am Dienstag bereits genommen und der Kurs könnte sich nach einer Korrektur bald wieder in Richtung Norden begeben. Der Kurs verläuft oberhalb der gleitenden Durchschnittslinien für 38-, 100- und 200 Tage und die Chartindikatoren befinden sich in einem positiven Bereich. Das Umfeld für Bankaktien ist gut und aus diesem Grund wäre ...

