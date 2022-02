Damit unterstreicht das Unternehmen seine Ambition, das Geschäft mit institutionellen Kunden und Vertriebspartnern in Europa weiter auszubauen.Frankfurt - ODDO BHF Asset Management hat zum 1. Februar 2022 Hilko de Brouwer, MSc, CFA, als neuen Global Head of Sales an Bord geholt. Damit unterstreicht das Unternehmen seine Ambition, das Geschäft mit institutionellen Kunden und Vertriebspartnern in Europa weiter auszubauen. Mit Kundenzufriedenheit als oberster Priorität wird es de Brouwers Aufgabe sein, den Vertrieb über die gesamte Palette...

